متحدث حركة فتح: المعركة الحقيقية للاحتلال في الضفة الغربية والأوضاع مشتعلة

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح بمفوضية التعبئة والتنظيم، إن المعركة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي على الضفة، وأعلنت الحرب على الضفة قبل أكثر من عام، يتزعمها بن جفير، ومنها اجتياح جنين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحييد غزة ليتفرغ للضفة، هو يريد تهجير الضفة ليصفي فكرة الدولة الفلسطينية من الأساس، بدون الضفة الغربية لا توجد دولة فلطسينية عاصمتها القدس.

وتابع أن الضفة لم تحمل غزة أكثر مما تحتمل وقت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، والآن دخلت غزة المعركة بكل ثقلها، دخلنا المواجهات متفرقين لكننا سنخرج منها متحدين، الاحتلال أسقط جميع الأوراق السياسية من أيدينا ولم يتبق سوى النضال والكفاح.

