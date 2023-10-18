العامة للكيماويات تدعم موقف القيادة المصرية تجاه أحداث غزة

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي عن دعمه الكامل للموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، بعدم تصفيتها،ورفض مخطط وصفقة القرن والتهجير التي تحاول دول كبرى فرضها على مصر .

وأشادت النقابة بتصريحات الرئيس السيسي التى أكد فيها على أن ارض سيناء مصرية ،تلك الارض التى ارتوت بدماء الشهداء من ابناء مصر وأن مصر حريصة على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلها .. وأن القدس عاصمة فلسطين وعاصمة العرب أجمع.

وأكدت تفويضها للرئيس ونحن من وراءه فى اتخاذ كافه القرارات والتدابير لحمايه الامن القومى المصرى وهدم اى مخططات تنال من سيادة الاراضى المصرية وتصفيه القضية الفلسطينية.