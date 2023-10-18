عضو إفريقية النواب: ملايين المصريين مستعدون للخروج لنصرة الأشقاء في فلسطين

أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأيدها الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ألقاها اليوم، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع أولاف شولتس، المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي أعلن خلالها عن رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحق الاشقاء.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة بذلت جهدًا كبيرا، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرًا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلي أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مؤكدة علي موقف مصر الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي كلمة الرئيس السيسي، بان مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى، قائله: "ملايين المصريين مستعدون للخروج لنصره الاشقاء وهذا واجبنا كعرب".

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن ادانتها بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي المتعمد، لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من الاشقاء الفلسطينيين في غزة، مما يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدة أن ما يحدث في قطاع غزة من أجرام وأعتداء اسرائيلي صريح ليس بجديد علي السياسية الإسرائيلية الإجرامية.

وطالبت النائبة نيفين حمدي المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية، لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام، معتبرة أن سياسات القمع والاستخدام المنهجي المفرط للقوة وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ونددت بأشاد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدائيه للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام بمختلف جنسياتهم، لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.