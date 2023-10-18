الخدمات الإدارية: نفوض السيسي فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى

أعلن هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الحفاظ وسلامة الأمن القومى المصرى من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية تزامنا مع عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال فى تصريحات صحفية أن 5 مليون من العاملين بالجهاز الادارى للدولة تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية يثمنون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة بحضور المستشار الالماني أولف شولتس، بشان خروج الملايين لدعم القيادة السياسية في موقفها الرافض وبقوة لتهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل المسئولية كاملة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والقصف المتعمد للمستشفى المعمداني بغزة والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، مطالبا بمعاقبة من شارك بتلك الجريمة البشعة التى ترتكب ضد الانسانية.

وادان "المهيرى" بأشد العبارات منظمات حقوق الانسان التى لم تحرك ساكنا ضد الجرائم الصهيونية البشعة التى تنتهك بحق الفلسطنيين العزل.