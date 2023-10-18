رئيس جامعة القناة يُعلن جاهزية المستشفيات الجامعية تزامنًا مع تداعيات الأحداث في غزة

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية، للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين عند فتح المعبر وورود مصابين جراء الأحداث الجارية حاليًا بقطاع غزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع الطوارئ الطبية، ورفع جاهزية المستشفيات في المحافظات المجاورة، وتوفير المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة،وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجاهزية المستشفيات الجامعية.

وقام الدكتور ناصر مندور بمتابعة تأهيل جميع الاقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وتمريض، مشيرًا إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير دخول الجرحى والمصابين، وتلقي العلاج طبقا لحالاتهم.

كما أكد الدكتور مندور على استمرار المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الصحية لمواطني إقليم القناة بدون توقف.