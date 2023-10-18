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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"البوابة سبورت" تكشف كواليس تحقيق اتحاد الكرة مع ثنائي المصري

ثنائي المصري
ثنائي المصري
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خضع ثنائى فريق نادي المصرى (أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد)، مساء اليوم الأربعاء، للتحقيق باتحاد الكرة، والذي استمرَّ مع اللاعبين أكثر من أربع ساعات.

وحضر مع اللاعبن إجراءات التحقيق من  قبل مجلس إدارة  المصري الثنائي الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادي، ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة، بينما حضر مع اللاعبان  خبير اللوائح محمد بيومى محامى النادى المصرى.

وأكدا ثنائي نادي المصري، خلال التحقيق، رغبتهما الاستمرار مع فريق نادي المصري.

وقدمت إدارة المصرى دفوعها لتأكيد صحة موقف النادي وأحقيته فى قيد اللاعبان  بقائمتها.

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أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مجلس إدارة المصرى كامل ابو علي
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