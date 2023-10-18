وزير الخارجية: ما حدث في مستشفى غزة أمر مؤلم للغاية ولا مبرر له

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة، موضحا أن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له".

وصرح وزير الخارجية لقناة سكاي نيوز عربية، بأن مصر تحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل مسؤولية عدم فتح معبر رفح لإيصال المساعدات للمدنيين.

وأكد وزير الخارجية على التعاون مع كل الأطراف الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي، وأنه على دولة الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

وأكد أن مصر تصرّ على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى إن معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف المتكرر للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولا يوجد ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح المعبر.