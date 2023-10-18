سبينيس مصر تفتتح فرعًا جديدًا في مدينة العبور

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 05:19 م

افتتحت سبينيس مصر فرعها الرابع والعشرين بمحافظة القليوبية في مدينة العبور بمحيط مدينة القاهرة يوم 18 اكتوبر الجاري، ليكون بذلك الفرع هو اول الفروع في خطة توسعات سبينيس لعام 2023/2024 والتي تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلي ستة فروع جديدة قبل نهاية العام المالي في يونيو، باستثمارات إجمالية تبلغ 320 مليون جنيه..

ويأتي الفرع الجديد الذي يقع على محور العبور الرئيسي امام ارض الجولف بالعبور على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات رأس مالية وتشغيلية 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات سبينيس في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات السبع الماضية، حيث استطاعت سبينيس خلال هذه الاعوام افتتاح اكثر من عشرين فرع جديد منتشرة في تسع محافظات فبالاضافة الي القاهرة افتتحت فروع لها في الغردقة والمنيا والمنوفية والغربية والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالي واخيرا بالقليبية وهو ما يمثل انجازً ضخمًا بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية..

من ناحية أخرى تضرب سبينيس نموذجًا لمعنى الاستثمار الأجنبي المباشر الناجح الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية..

ووفق ما هو معتاد وما تحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس العبور بتنوع الأقسام ليشمل المواد الغذائية والغير غذائية والادوات المنزلية، وبذلك تكون سبينيس قد أرست مفهوم تجارة التجزئة الحديثة لأهالي مدينة العبور، خاصه وانها من المجتمعات العمرانية الجديدة نسبيا والتي عاده ما تعاني من ضعف القنوات التسويقية الخاصة بنموذج تجارة التجزئة الحديثة وما توفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلي طرح المنتجات التي تتولي سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية والتي تحقق خفض مستدام في الأسعار يتراوح بين 20-25% ويركز في جانب كبير منه علي السلع الغذائية والاستراتيجية بالإضافة الى قدرتها على توفير احتياجات المدينة واحياءها من خلال تطبيقها الخاص وموقعها الإلكتروني https://spinneys-egypt.com.

وقد شهد الفرع إقبالًا كثيفًا من قبل العملاء وأهالي العبور بالإضافة إلي قيادات ومديري سبينيس وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وقاطني المدينة.