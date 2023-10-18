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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الداودي يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة قنا الجديدة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة.

 تفقد محافظ قنا أقسام الوحدة (الإسعافات الأولية - الصيدلية - طب الأسرة - الأسنان - تطعيمات - تسجيل ملفات - المعمل - تثقيف صحي - مكتب الصحة - مكاتب إدارية - سكن).

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والنائب محمد احمد الجبلاوي والنائب مصطفي محمود مصطفي عضوا مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز والدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والدكتورة إيناس فاروق مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

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أشرف الداودى محافظ قنا الاسعافات الاولية الرعاية الأساسية بمديرية الصحة وحدة طب الاسرة جهاز مدينة قنا الجديدة
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