جنوب سيناء تنتفض لنصرة غزة والشعب الفلسطيني

احتشد الآلاف من أهالى محافظة جنوب سيناء من جميع الأطياف والأحزاب، اليوم الأربعاء ، في ميدان سوهو سكوير بمدينة السلام شرم الشيخ، ومازال المواطنون يتوافدون على الميدان ؛ لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

هتف الأهالى "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين"، ورفع الأهالى أعلام جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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