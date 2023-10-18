والدتهم ماسكة نعوشهم.. مشاهد مؤلمة أثناء تشييع جثامين 3 أطفال توفو في حريق بالفيوم

شيع أهالى حي قحافه بالفيوم اليوم جثامين 3 اطفال، لقوا مصرعهم في حريق منزلهم بحي قحافه نتيجه حدوث ماس كهربائي أداء الي اشتعال النيران داخل الشقه مما أداء الي وافاتهم حيث جرى تشييع الجثامي الثالث إلى مثواهم الأخير بالمقابر.

وشيع الأهالى الجثامين الثلاثة عقب وصولها من مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الجثامين وتشييعهم إلى مقابر العائلة وسط حضور كبير من الأهالى.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بتلقيه بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تبين مصرع 3 أطفال في الحريق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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