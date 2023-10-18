الشباب المصري: مصر لن تقف متفرجة أمام تصفية القضية الفلسطينية

أعلن مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم من اجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيرهم قصرياً إلى سيناء.

وشدد «سالمان»، خلال تصريحات صحفية، على ضرورة الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية، لأنه واجب وطني للحفاظ علي سيادة الوطن فى هذه الاحداث والظروف، مؤكدا أن الشعب المصري دائما على قلب رجل واحد للدفاع عن أراضيه وعن الشعوب العربية.

وأضاف أن الرئيس السيسي بعث رسائل للعالم أجمع خلال كلمته اليوم فى المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، أن التصعيد سيواجه بالتصعيد، وأن مصر لن ترضي ولن تقف متفرجة أمام تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح سالمان، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء هي مجرزة بكل المقايسس، وهي تعدي سافر على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.