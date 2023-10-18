"القاهرة الإخبارية": السفارة الأمريكية في لبنان أصدرت تحذيرا لمواطنيها

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، إن السفارة الأمريكية في بيروت باتت هدفا لعدد كبير جد من المتظاهرين اللبنانيين بعد سقوط 500 شهيد ومئات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم أمس وتوجهوا للسفارة الأمريكية في عوكر، لكن تمكنت القوات الأمنية اللبنانية من فض المظاهرة.

وتابع أن حزب الله دعا اليوم للتظاهر أمام السفارة، وتجمع المتظاهرون وهاجموا السفارة لكن ردتهم قوات الأمن ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت هي الأكثر تحصينا بين السفارات الأمريكية حول العالم.

وأوضح أن السفارة الأمريكية طالبت مواطنيها بعدم الاقتراب منها، ودعت كل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في لبنان لتحنب كل أماكن المظاهرات ومغادرة لبنان وعدم السفر إليه.