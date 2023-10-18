محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وذلك خلال ترؤسه اجتماع المتابعة الدوري الاسبوعي، اليوم الأربعاء، الذي عقد بقاعة مركز الأزمات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وشركات المياه والكهرباء، وممثلي الشركات والجهات المنفذة للمشروعات والمشرفة علي التنفيذ.

جرى خلال الاجتماع عرض موقف عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ منها، موقف استكمال اعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطى بالطريق الاوسط، و عرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بالمدينه بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانه، وموقف محلات الممشى السياحي، وموقف طرح المحلات غير المتعاقد عليها، وموقف المرافق ، وأعمال التشغيل والصيانة للممشى وموقف عقود المحلات التي تم تشغيلها.

كما جرى ايضا عرض موقف إنشاء عدد خمس ميادين بالمدينه، وهي ميدان دلتا شرم ميدان المحكمه، ميدان العلم نور، ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافه.

وعرض موقف ساحات الانتظار، وموقف تشغيل ساحة الانتظار السوق التجاري القديم بحديقة 30 يونيو، و عرض موقف اللوحة الجدارية بطريق السلام، و عرض موقف شرائح التاكسي الذكي، بالإضافة لعرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر، وموقف شراء عدد خمس اتوبيسات كهرباء للعمل بالمدينة،.

جرى خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ توجيهات المحافظ باستبدال أكياس البلاستيك باكياس ورقية صديقة للبيئة في جميع مدن المحافظة وفرض غرامات قدرها 100 جنيه تجاه المخالفين.

وتابع المحافظ موقف الاعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع و جاهزيته للافتتاح كما تم عرض موقف شركة النظافة بطول سيناء المسؤولة عن اعمال النظافه للكورنيش وتم خلال الاجتماع عرض موقف المدن للاستعداد لموسم السيول، كما تابع المحافظ موقف إجراءات جائزة التميز الحكومي .

كما تم عرض موقف تطوير فندق دار الضيافة بمبنى تمكين المرأة بطور سيناء، وعرض موقف معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان و جاهزيته للافتتاح.

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