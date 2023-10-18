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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشراقوة يحتشدون لدعم القيادة السياسية وينددون بالاحتلال الصهيوني لغزة

آلاف المواطنين بالشرقية
آلاف المواطنين بالشرقية ينددون بالعدوان الصهيوني
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احتشد الآلاف من أهالى محافظة الشرقية منذ قليل أمام ديوان عام المحافظة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة. 

وردد الأهالى هتافات "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين"، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية وفلسطين وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشهداء. 

وقال النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، ان الشعب المصري واعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة في  القيادة السياسية الحكيمة والتي أعلنت صراحة انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق،  وأكدت انه لن يسمح بتهجير الفلسطينين.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأنه يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

وانتقد لاشين الانحياز الكامل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكد ا أن علي بايدن مراجعة سياساتها المتغطرسة خاصة أن ما تفعله اسرائيل يتنافي مع حقوق الإنسان وتنتهك كافة القوانين الدولية.

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