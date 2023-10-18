الجمعة.. الزمالك يعسكر استعدادا لموقعة سموحة بالدوري

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، معسكر مغلق بعد غد الجمعة وذلك استعدادا للقاء سموحة السكندري بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له السبت المقبل .

وسيبدأ المعسكر المغلق مباشرة عقب انتهاء التدريب الختامي وبعد إعلان أوسوريو للقائمة التي ستخوض المباراة .

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .