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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجمعة.. الزمالك يعسكر استعدادا لموقعة سموحة بالدوري

الزمالك
الزمالك
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يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، معسكر مغلق بعد غد الجمعة وذلك استعدادا للقاء سموحة السكندري بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له السبت المقبل .

وسيبدأ المعسكر المغلق مباشرة عقب انتهاء التدريب الختامي وبعد إعلان أوسوريو للقائمة التي ستخوض المباراة .

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز . 

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .

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الزمالك سموحة الدوري الممتاز أيمن مصطفى
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