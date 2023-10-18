أمين الشعب الجمهوري بالمنيا: نؤيد الدولة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

قال محمد أبو حتة أمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، إن الحزب يؤيد جهود الدولة في كل مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وفي أزمة قطاع غزة، موضحا أن الشعب المصري كله يصطف خلف قيادته في هذه الأزمة.

وأضاف أبو حتة فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اظهر حسا وطنيا وواعيا كاملا بابعاد القضية خلال تعامل الجانب المصري في هذه القضية وهذا ماظهر جليا اليوم خلال انعقاد المؤتمر المشترك مع المستشار الالماني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا تساند الاشقاء منذ اللحظة الأولي وفي نفس الوقت تحافظ علي التراب المصري ورفض تهجير غزة من سكانها إلي سيناء.

وتابع: أن الحزب أصدر بيانا اليوم أدان فيه بشدة المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء التصعيد وحتي الآن ومنها المجازر الأكثر دموية التي ارتكبها واستهدف المستشفي الأهلي المعمداني وراح ضحيتها المئات من الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحي في مشاهد بشعة.

وأضاف أمين الشعب الجمهوري بالمنيا كما رفض الحزب هذا الفعل الذي يتنافي مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، ونشدد علي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكذلك تكاتف كافة الجهود لوقف الحرب المشتعلة علي غزة فورا.