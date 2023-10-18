الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وقالت الإدارة فى بيان لها، أن المتهم حاول القيام بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأضافت: قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.