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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع. 

وقالت الإدارة فى بيان لها، أن المتهم حاول القيام بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وأضافت: قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الجيزة جرائم الأموال العامة ة جرائم الأموال العامة
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