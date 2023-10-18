ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط شخصا انتحل صفة مأذون شرعي بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإنتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. 

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع قطاع الأحوال المدنية قيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية)، بإنتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
ماذون شرعي إنتحال صفة مأذون شرعى والنصب زواج
ads