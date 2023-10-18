حسين لبيب يجدد رفضه الحلول الودية في قضية كهربا

جدد حسين لبيب المرشح الأبرز على منصب رئيس نادي الزمالك، تأكيداته برفض اى حلول ودية مع محمود كهربا لاعب الأهلي في قضيته مع الزمالك الخاصة بدفع غرامة مالية كبيرة للنادي الأبيض .

وقال لبيب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “لا حلول مع كهربا، اللاعب يستحق العقوبة وسيسدد الغرامة ولا تفاوض حول الجدولة المالية، حال نجاحى في الانتخابات سنحصل على غرامة كهربا كاملة دفعة وحدة” .

ويواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، فريق سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

ولعب فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وجمع الزمالك 5 نقاط من ثلاث مباريات، ويحل في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

ويأمل الزمالك في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما عاني كثيرا في المواسم الماضي وخرج من البطولة تلو الأخري سواء محليا أو في أفريقيا .