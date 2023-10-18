ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قبول استشكال "المندومه" على استبعاده من انتخابات الزمالك

المندوه
المندوه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قبول الاستشكال المقدم من حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة 20 أكتوبر.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة ان صدور حكم استبعاده جاء تعديًا على أحكام المحكمة الدستورية.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المقرر انعقادها فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، بسبب عضوية مجلس النواب.

ads
استبعاد الامور المستعجله المحكمة الإدارية المحكمة الدستورية انتخابات نادى الزمالك
ads