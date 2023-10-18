وزير التعليم ومحافظ السويس يتفقدان الأعمال الإنشائية لمدارس النيل الدولية

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة.

رافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، اللواء يسري عبدالله سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.



افتتح الوزير ومحافظ السويس، التوسعات بمدرسة الشهيد فاضل سالم بحي السويس، التي تضم ١٩٨٥ طالبًا، ويبلغ عدد المباني بها ٦ مباني، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٢٩ فصلًا، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمي بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها ٨٧٠ طالبًا ، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٤٨ فصلًا.

كما افتتح حجازي وصقر أيضا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بحى فيصل، التي يبلغ عدد الطلاب بها ٢٨٩ طالبًا، وتشتمل على ٥٤٠ مقعدًا، وعدد ٣٣ فصلًا.

وافتتح الوزير والمحافظ أيضا التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها ١٧٠٢ طالبًا، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن ١٨ فصلًا.

واختتم الوزير ومحافظ السويس الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدارس النيل الدولية بحي السويس، التى ستضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول ٤٠ فصلا على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع.