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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دعمًا لغزة.. وقفة تضامنية حاشدة لأهالي مطروح (صور)

دعما لغزة.. وقفة
دعما لغزة.. وقفة تضامنة حاشدة لأهالي مطروح
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احتشد أهالي مطروح في وقفة تضامنة كبيرة، عصر اليوم الأربعاء، بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح؛ لدعم أهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء، ودعما لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيدا على أن سيناء أرض مصرية ولا يمكن تهجير الفلسطينيين إليها وترك أرضهم.

شارك في الوقفة رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، والعديد من الكيانات الشبابية، ولفيف من القيادات الشعبية من العمد والمشايخ أبناء القبائل البدوية.

وتعالت الأصوات والهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني.

دعما لغزة.. وقفة تضامنة حاشدة لأهالي مطروح

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مطروح وقفة تضامنة غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين
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