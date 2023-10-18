دعمًا لغزة.. وقفة تضامنية حاشدة لأهالي مطروح (صور)

احتشد أهالي مطروح في وقفة تضامنة كبيرة، عصر اليوم الأربعاء، بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح؛ لدعم أهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء، ودعما لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيدا على أن سيناء أرض مصرية ولا يمكن تهجير الفلسطينيين إليها وترك أرضهم.

شارك في الوقفة رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، والعديد من الكيانات الشبابية، ولفيف من القيادات الشعبية من العمد والمشايخ أبناء القبائل البدوية.

وتعالت الأصوات والهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني.

دعما لغزة.. وقفة تضامنة حاشدة لأهالي مطروح

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