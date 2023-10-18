مصر تُلغي كافة مناسباتها تضامنًا مع غزة.. إعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.. وإلغاء مهرجان السينمائى الدولي واحتفالات تعامد الشمس بأسوان ووقف البرامج الترفيهية

قررت مصر إلغاء سلسلة من التظاهرات الثقافية والبرامج الترفيهية التي كانت مقررة بمناسبة الاحتفال برأس السنة كنوع من التضامن مع الأحداث الأليمة في الأراضي الفلسطينية والمجازر التي يتعرض لها أهالي غزة من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي كما قررت كل من وزارتي الثقافة والإعلام الغاء الاحتفالات برأس السنة.

ويدخل طوفان الأقصى يومه الحادي عشر وقد اشتدت دمويته بمزيد من استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في غزة، وكان أخرها جريمة الأمس حيث تم قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتلت 500 على الأقل أكثرهم من الأطفال، ما خلف وراءه مشاهد مروعة وجراح غائرة في كل صدور الشعوب العربية وأثار غضبهم في صمت دولي مهين للإنسانية كلها وقد تبعها إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية وكان من المفترض أن يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

إلغاء حفل محمد منير

وبحسب ما أعلنته وزارة الثقافة، فتم إلغاء الحفلات التي كانت ستقيمها وزارة الثقافة وفي مقدمتها حفل الفنان محمد منير الذي كان سُيقام في دار الأوبرا وكذلك جميع الحفلات والأمسيات الفنية بقصور الثقافة في جميع المحافظات.

وقف جميع البرامج الترفيهية

كما أعلن المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة في اتحاد الاذاعة والتلفزيون تأجيل إطلاق قناة نايل كوميدي الذي كان مقررًا الخميس تضامنا مع قطاع غزة، وبحسب تصريحات "الشيخ" في مؤتمر صحفي، تم أيضا في ظل الأحداث الجارية وقف اذاعة كافة الحفلات والبرامج الترفيهية واستبدالها بالأفلام التسجيلية.

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.كما قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

أسوان تلغي احتفالات تعامد الشمس

كما قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القبل، تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

والجدير بالذكر أن تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التى شيدوها فى كل مكان، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.