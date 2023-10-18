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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة القبطية الإنجيلية من رفح: مرابطون حتى الإغاثة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء لطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، من أمام بوابات معبر رفح بدخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني فى غزة.

وقالت الهيئة فى بيان لها: نؤكد مجددًا بأننا نثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

وأضافت: وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بنحو  ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين.

تؤيد الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل. 

كما نؤكد على رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، كما أننا نثق في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه.

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