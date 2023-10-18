وزير الشؤون الدينية بالجزائر: القدس مؤيدة من الله ونحن مأمورون بمواجهة التحديات المستقبلية

قال الدكتور يوسف بالمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر إن القدس مؤيدة من الله، مؤكدًا أن عقلاء الأمة سند ومدد لها.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، أن الأمم تحيا بشيئين بالعلم والظلم، أما العلم فقد اتخذناه عنوانا وسراجا وسياجا وتاجًا، وأما الظلم فقد أذاقنا منه الاستعمار ألوانًا، ولكن في الأخير لا بد أن يتسيد العدل.

وتابع الفتوى لها صور كثيرة، وكان علماؤنا سبَّاقين في تطوير صناعتها، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى العلم في هذا العصر الذي يسنده الخلق والأدب.

واضاف وزير الشؤون الدينية بالجزائر أن الإنسان أصبح في محراب التكنولوجيا، ونحن نخشى أن يكون الإنسان عبدًا للآلة، مؤكدا أن الأخلاق منظومة إنسانية، ونحن مأمورون بمواجهة التحديات المستقبلية.