رئيس جامعة بنها يؤكد دور الأئمة في تشكيل الوعي لدى المجتمع ومواجهة التطرف

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدور الكبير والهام الذي يقوم به الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والأئمة، في تشكيل الوعي لدى المجتمع باعتبارهم هم مصدر ثقة للمجتمع المصري، بالإضافة إلى دورهم في مواجهة الفكر المتطرف والعمل على تنمية الوعي الإسلامي وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة، وتوجيه الوعظ والإرشاد توجيها إسلاميا سليما، وذلك بما يكفل توعية الشعب بما يؤدي الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطني.

جاء ذلك خلال حضوره برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف القليوبية ، الذى نظمته مديرية أوقاف القليوبية بالتعاون مع جامعة بنها وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأئمة وزارة الأوقاف.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة نبذة عن جامعة بنها منذ إنشائها حتى الآن وتصنيفها الدولي ، بالإضافة إلى تقديم شرح عن تطوير منظومة التعليم العالي خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية والتوسع فى الجامعات الخاصة والمعاهد لتلبية احتياجات المجتمع.

وأشار الجيزاوي إلى أن الدولة تستثمر فى التعليم سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي وقامت بإنشاء بنك المعرفة المصري والذي ساهم بشكل كبير فى تطوير منظومة التعليم وتنويع مصادره ليصبح تعليم قائم على الابتكار والإبداع مؤكدا أن هناك توجه للدولة نحو دعم المبتكرين في كافة المجالات.

من جانبه قال الشيخ صفوت أبو السعود، إن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من مبادرة وزير الأوقاف لبناء الوعى الثقافي للأمة ليقفوا على الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية ، موضحا على أن غياب الوعى تؤدى إلى انتشار الشغب وهذا ما يسعى إليه البعض من التشكيك فى ما تقوم به الدولة من إنجازات فى كافة المجالات ، مؤكدا أن مصر ستظل مطمئنة آمن بفضل شعبها وقياداتها وجيشها.

برنامج البناء الثقافى للأئمة

صورة تذكارية للمشاركين

برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات f[hlum fkih