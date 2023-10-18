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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الغرف التجارية" يؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

احمد الوكيل رئيس
احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية
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أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية عن تأيد كامل وجماعى من مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لمجرد التفكير في تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر.

وشدد الوكيل على ضرورة حماية أرض مصر من المخاطر ، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية، وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب.

 وأكد الوكيل أن مجتمع الأعمال كافة يدعم القرارات التي تدعم القضية الفلسطينية ويقف بجانب الرئيس في أي قرارات تمس حماية الوطن.

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