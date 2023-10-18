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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود أعمال الرصف والتطوير بمركزي الشهداء وقويسنا

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية و الميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  .
 تابع طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، فرد وتسوية طبقة السن بشارع الأزهر  بنطاق قرية عمروس  ضمن  أعمال رصف شارع داير الناحية  بإجمالى أطوال 1200 متر  ، كما تم متابعة الأعمال التحضيرية بطريق  دنشواي بداية من مركز شباب القرية باتجاه قرية أبو كلس بطريق (88) الشهداء / دناصور بإجمالى أطول (7) ك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا متابعة تركيب بالوعات الأمطار وبلاط الإنترلوك بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر ، وصب بلدورات الأرصفة بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٣٠٠ متر.
وفى مركز ومدينة قويسنا ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشوارع صبري وبهجة يوسف ومدخل المنطقة الصناعية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024.

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الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية المنوفية
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