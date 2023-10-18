محافظ المنوفية يتابع جهود أعمال الرصف والتطوير بمركزي الشهداء وقويسنا



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية و الميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تابع طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، فرد وتسوية طبقة السن بشارع الأزهر بنطاق قرية عمروس ضمن أعمال رصف شارع داير الناحية بإجمالى أطوال 1200 متر ، كما تم متابعة الأعمال التحضيرية بطريق دنشواي بداية من مركز شباب القرية باتجاه قرية أبو كلس بطريق (88) الشهداء / دناصور بإجمالى أطول (7) ك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا متابعة تركيب بالوعات الأمطار وبلاط الإنترلوك بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر ، وصب بلدورات الأرصفة بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٣٠٠ متر.

وفى مركز ومدينة قويسنا ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشوارع صبري وبهجة يوسف ومدخل المنطقة الصناعية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024.

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