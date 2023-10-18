برلمانية: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب مكتملة الأركان

أكدت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، رفضها الشديد لما تنتهجه إسرائيل من أعمال تتنافى مع مبادئ الإنسانية، وتتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن ما شهده قطاع غزة من اعتداء إسرائيلي سافر على مستشفى المعمداني وراح ضحيته أكثر من ألف شهيد من النساء والأطفال والشيوخ، جريمة حرب مكتملة الأركان، ويجب أن يكون هناك وقفة دولية في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية الوحشية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من استمرار دائرة الصراع على جميع دول العالم.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: إن القيادة السياسية المصرية، تستند على ثوابت وعدم الدخول إلى مساومات نتيجة الظروف الاقتصادية وأعباء الديون، وهذه الثوابت لابد أن نساندها ونحتفي بها، لأنه الأساس المتعلق بحماية الأمن القومي المصري أولا والعربي ثانيًا، كما أن المجازر التي قام بها الاحتلال الهيوني، أعاد للعرب أن التطبيع مع هذا العدو، قضية خاسرة بكل المعاني، وتكرس لما يسمى بحالة الهيمنة والنظرة الفوقية، منهم لنا كعرب باعتبرانا أقل منهم في تصورهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن استمرار استهداف الطيران الاسرائيلي قصف معبر رفح، هو الذي يمنع دخول المساعدات الانسانية وليست مصر هي التي تمنع دخولها وذلك لدحض الافتراءات والأكاذيب وتزييف الحقائق.

واستكملت هالة أبو السعد:" أدان السيسي في كلمته صباح اليوم الأربعاء، بأشد العبارات ما يحدث في غزة حاليًا تجاه الشعب الأعزل والذي يعد تجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية الأمر الذي يستوجب السعي، وتوحيد الجهود على مستوى العالم أجمع لوقف هذه المذابح التي قد تمتد آثارها لتلقي بظلالها السلبية على المنطقة بأكملها".