الأوبرا تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 وحتى الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

