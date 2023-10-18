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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوبرا تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 وحتى الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.
 

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دار الأوبرا المصرية خالد داغر تعليق جميع الأنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة
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