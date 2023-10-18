بالصور.. هندسة المنوفية تنظم وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد موقف الرئيس السيسي

نظم طلاب كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

وندد طلاب جامعة المنوفية بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.



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