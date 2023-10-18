محمد هاني يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوجه رسالة للعالم

أعلن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تضامنه مع فلسطين ضد الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي كان اخرها مساء أمس الثلاثاء حيث قصفت مستشفى الأهلي المعمداني، التي نزح إليها الشعب الفلسطيني بسبب القصف المستمر على قطاع غزة، والتي راحت ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني معظمهم من الأطفال.

وكتب محمد هاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الدفاع عن حقوق الإنسان لأجل الفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، قولك فلسطين حرة لا يعني أنك ضد السامية أو تريد رحيل جميع اليهود.. فلسطين حرة تعني تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الذي سلبهم ممتلكاتهم، سلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا.. فلسطين حرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نضفهم من أطفال، فلسطين حرة تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية.. فلسطين حرة تعني منح الشعب الفلسطيني السيطرة الكاملة على البنية التحتية الأساسية في أراضيه.



وسافرت بعثة فريق الأهلي من مطار القاهرة، منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مواجهة سيمبا التي تقام في دار السلام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، مساء بعد غد الجمعة.