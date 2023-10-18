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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة طنطا يدعو الطلاب للمشاركة بحملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا لمتابعة انتظام الدراسة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية.

حرص رئيس الجامعة على لقاء طلاب الكلية خلال جولته، مؤكدًا على عراقة كلية الآداب بالجامعة، وتميز الدراسة بها لتنوع برامجها الدراسية المتميزة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية النظرية والتطبيقية.

كما وجه الطلاب للمشاركة الايجابية من خلال الانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة، مشيرا إلى دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن وحكمة القيادة السياسية فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى.

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