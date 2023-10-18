مسرح جامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان "الفنون"

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى فريق مسرح الجامعة لحصولة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مؤكداً دعمه للفريق لمواصلة نجاحاته، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الإزدهار والتقدم وحصد الجوائز في كافة المحافل التي يشاركون بها.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع ( مجال المسرح).

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بفريق مسرح الجامعة لحصولة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان مراكز الفنون، مشيرًا إلى ان الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولي الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بالغ سعادته بطلابه من فريق مسرح الجامعة وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الثاني بالمسابقة التي شارك بها ٨ جامعات مصرية مصعدة ( قناة السويس - الإسكندرية - كفر الشيخ - جنوب الوادي - سوهاج - طنطا - القاهرة - حلوان)، حيث شارك فريق مسرح جامعة كفر الشيخ بمسرحية "ما وراء الصفقة" عن قصة "الصفقة" لتوفيق الحكيم.

وجدير بالذكر أن جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمشاركين بالفرق الفائزة وهي عباره عن جوائز مالية للمركز الأول، والمركز الثاني، والمركز الثالث. وتم التحكيم من قبل أساتذة متخصصين في مجال المسرح.