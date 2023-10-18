وقفه تضامنية للمحامين بالمحلة تنديداً بالاعتداءات الصهيونية علي الفلسطينيين

نظم العشرات من المحامين أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية تضامنية، لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزه .

ورفع المحامون صور ولافتات تنديد بالاعتداءات، مطالبين بأهمية التحرك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وضرورة فتح معبر رفح سعيا في إدخال المساعدات ودعم الأسر والعائلات الفلسطينية من خلال مدهم بالغذاء والمستلزمات الطبية.