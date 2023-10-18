ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وقفه تضامنية للمحامين بالمحلة تنديداً بالاعتداءات الصهيونية علي الفلسطينيين

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم العشرات من المحامين أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية تضامنية، لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزه .
ورفع المحامون صور ولافتات تنديد بالاعتداءات، مطالبين بأهمية التحرك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وضرورة فتح معبر رفح سعيا في إدخال المساعدات ودعم الأسر والعائلات الفلسطينية من خلال مدهم بالغذاء والمستلزمات الطبية.

ads
الأشقاء الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي
ads