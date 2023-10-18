طلب إحاطة عاجل لسرعة طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة

أدان النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، انتهاكات جيش الاحتلال الصهيونى وارتكابه جرائم حرب ضد أهلنا فى قطاع غزة.

وأضاف أن ما يحدث تعدى صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دوليا فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي

وتابع “فايد” أن قصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة ما هو إلا جريمه بشعه تضاف إلى السجل الإجرامى لجيش الاحتلال

واستطرد أن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدًا أن إستهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال

وأوضح فايد أنه سيتقدم غدا بطلب إحاطة عاجل لاتخاذ إجراءات واجبة ضد ما يحدث لا أهلنا فى غزة أهمها طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من إسرائيل وقطع العلاقات مع الكيان الصهيونى وجميع الدول التي تدعم جيش الاحتلال.

وأكد أن الدوله المصريه تقف بكل قوه وتدعم أشقائنا فى فلسطين وأن مصر الدولة الوحيدة التى تدعم القضية الفلسطينية بدون شعارات

وكشف أن مجلس النواب سيعقد جلسه طارئة غدا لتفويض الرئيس السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يحدث فى قطاع غزة.