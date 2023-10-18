نزلة برد تُبعد موديست عن الأهلي أمام سيمبا بالدوري الأفريقي

تأكد غياب الفرنسي أنتوني موديست عن قائمة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المهاجم الفرنسي موديست من قائمة الأهلي التي تسافر بعد قليل إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب خلال السعات الماضية.

كما استبعد “كولر” كريم فؤاد وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.