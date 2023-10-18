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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير قطع أراضي لإقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وجه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، محافظة القاهرة بالعمل علي توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية باحياء المحافظة المختلفة .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لافتا الي وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء ، وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالقاهرة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين .

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من منافذ " المواطن أولًا " التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز  ".

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وزير التنمية المحلية
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