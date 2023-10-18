وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان عددا من منافذ بيع السلع الغذائية بالعاصمة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من منافذ " المواطن أولًا " التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز".

وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية.

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال علي التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار.