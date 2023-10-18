"فتيات الأزهر النموذجي" في استضافة مركز الموهوبين بجنوب سيناء

استضاف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، اليوم الأربعاء، طالبات معهد فتيات الأزهر النموذجي (الإعدادي والثانوي)، رافقهتن نرمين محمد الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.

جرى خلال اللقاء التعريف بالمركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها لأبناء المحافظة، وأقيمت ورشة عمل عن “كيفية اتخاذ القرار الصحيح” بحضور وفد من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بطور سيناء يتقدمهم الرائد أسامة أبوطاحون، نائب رئيس المجلس نائبًا عن المهندس عبد السميع أبوالعلا، رئيس المجلس، والرائد مصطفى رشاد، وإبراهيم نايل عضو مجلس الأمناء، وفريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وبمشاركة العشرات من طالبات الصف الأول الإعدادي بمعهد فتيات الأزهر النموذجي.

تأتي الورشة تفعيلًا وتنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

تناولت الورشة تقديم عشر نصائح لاتخاذ القرار الصحيح منها: عدم التسرع في اتخاذ القرار حتى لا يقع الفرد في كثير من الأخطاء نتيجة لهذا التسرع، مع التأكيد على ضرورة منح الفرد لنفسه الفرصة لدراسة الموضوع بعناية حتى يتمكن من معالجة خياراته والشعور بالثقة بشأن مسار القرار الذي يختاره.

كما أكدت الورشة أن العظمة ليست في ألا يخطيء الفرد ولكن العظمة في أن يعترف الفرد بخطئه ويعدل قراره، وعلى الفرد ألا يكابر ويعاند عندما يكتشف أن قراره غير صحيح ويصحح الوضع ويعدل من قراره في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الورشة جرى فتح باب المناقشة وتكريم ومكافأة احدى الطالبات لتميزها وتفاعلها خلال الورشة.

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