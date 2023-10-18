محافظ الأقصر يناقش سبل القضاء على البناء العشوائي.. صور

ناقش المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، شهادة المطابقة للتراخيص وتوصيل المرافق، والوقوف على المعوقات وتذليل الصعاب، بهدف القضاء على البناء العشوائي، وذلك خلال اجتماعه مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شهد الاجتماع، مناقشة كيفية الحصول على شهادة المطابقة لتوصيل المرافق تيسيرا على المواطنين، وذلك بهدف القضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء وضبط حركة التشييد والبناء، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لأداء المراكز التكنولوجية لضمان نجاحها وتحقيق معدلات مرتفعة من رضا الجمهور وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

حضر الاجتماع، اللواء أ.ح فريد عبد الخالق حبيشي قائد قطاع المنطقة الجنوبية لإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية جنوب الصعيد، والعميد محمد شاكر قائد مقر إدارة التراخيص بمحافظة الأقصر، والعقيد محمد الفخراني، والعميد مهندس أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات الهندسية، ومديرى المراكز التكنولوجية، وعدد من الجهات المعنية.

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اجتماع شهادة المطابقة (4)

اجتماع شهادة المطابقة (3)

اجتماع شهادة المطابقة (2)