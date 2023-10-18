التحقيق في واقعة تعدى شخص على زوجته بالبساتين

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة تعدي شخص على زوجته بالضرب وإجبارها التوقيع على إيصالات أمانة.

وأمرت النيابة بعرض الايصالات محل الواقعة علي المختصين من خبراء التزييف والتزوير لفحص صحة واقعة الإجبار، وكذلك الاستعلام عن حالتها الصحية وإعداد تقرير طبي بما لحق بها من ضرر.

وتبين من التحقيقات أن المتهم متزوج من الضحية عرفيًا في الإسكندرية، ويوم الواقعة استدرجها لمنزله في البساتين بحجة إنهاء العلاقة وبسبب خلافات مالية بينهما تعدى عليها بالضرب وأجبرها التوقيع على ايصالات أمانة على مدار 3 أيام، وعقب تركه لها، اتجهت الي الأجهزة الأمنية وأبلغت عنه.

بدأت الواقعة عندما اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإجبارها التوقيع على ايصالات أمانة على يد زوجها وتكبيلها بالقيود داخل مسكنه بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.