بسبب دعمه ومواقفه.. سياسيون فرنسيون يصفون بنزيما بأنه "عميل حماس"

يبدو أن الفرنسى كريم بنزيما نجم منتخب الديوك ولاعب اتحاد جدة السعودى، دخل فى نفق جديد من الاضطهاد والانتقاد بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

ويواجه كريم بنزيما اضطهاد واسع من الحكومة الفرنسية بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه للحرب المقامة الآن على غزة، بعدما أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى رسالة دعم لسكان القطاع، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

حيث وصفت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو كريم بنزيما، خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"، بأنه "عميل لبروباجندا "حماس"، قائله: "إن بنزيما اختار معسكره وبات "عميلا للبروباجندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

وتعتبر الوزيرة السابقة فى الحكومة الفرنسية من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين، والتى استنكرت ايضاً عدم قيام بنزيما بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".

ولم يتوقف الهجوم فقط عند مروانو، بل وصل الأمر إلى السياسي اليميني المتطرف جون مسيحا الذي قال إن بنزيما يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي في الورق فقط.

ويعيش بنزيما منذ مايقرب من 8 سنوات حالة من الاضطهاد داخل المنتخب الفرنسى، ابعدته عن المشاركه فى تلك الفترة مع الديوك، وكشفت التقارير ان ما وراء ذلك ليس كما هو الظاهر بأنها قضية الفيديو الإباحى الذى كان كما هو مزعم بانه يبتز به زميله، بل إنما تمسكه بالتعاليم الإسلامية، مضيفاً أنه كان دائما النشر للصور الإسلامية، ورفضه لأى عملية اضطهاد داخل فرنسا للمسلمين .