محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجاري المائية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى أعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام؛ إذ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشن حملة مكبرة ورفع 80 طنا من نواتج التطهير بترعة الساحل بقرية شبرابخوم و20 طن نواتج تطهير بترعة أم أحمد بقرية كفر أبشيش ، وكذا تطهير ترعة أم شريف بقرية شمنديل وقرية أشليم وكفر السلامية وشبراقبالة بقويسنا، وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع برفع 50 طن نواتج تطهير من ترعة العطف بكفر نفرة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والإلتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.