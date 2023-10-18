وزارة العمل: تعاون مع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة لجامعة قناة السويس في إطار التعاون بين المديرية والجامعة، في دعم الشباب الجامعى وتوعيته بالدور الذى تقوم به المديرية في خدمة الشباب وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص ، وعمليات التفتيش الميدانى على المنشآت في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الأجهزة التابعة للمديرية ، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بالمهام المنوط بالمديريات داخل المحافظات القيام بها ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مهامها في التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة ، أنه استقبله خلال الزيارة ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه وفداً من مديرية العمل وهم : سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة، وجرى خلال الزيارة مناقشة ضرورة عمل ندوات توعية الطلاب في مجال السلامة والصحة المهنية، ومحاضرات تشمل التعريف بحقوق العامل قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوق العامل وواجباته التى كفلها له قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتعزيزاً لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

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