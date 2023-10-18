وزارة العمل: مقابلات مع الشباب لبدء التدريب على 4 مهن بالمنيا

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا ، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، على مهن صيانة المحمول ، والحاسب الآلي ، والتفصيل والخياطة ، والمشغولات اليدوية والتطريز ، وذلك بديوان عام المديرية ، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية حول إتفاقية حقوق الطفل 1989 بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحضور 33 متدرب ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، والإدارة العامة لشؤون المرأة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، بالإضافة إلى تكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له للتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ..

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، في تقريرٍ للوزارة ، انه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الميدرية والجهات المتخصصة لتوفير البرامج التدريبية المجانية للشباب في ضوء إستراتيجية الوزارة في التدريب من اجل التشغيل ، وفرت المديرية برامج تدريبية على 4 مهن للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية ، تبدأ مدتها من 36 يوم تدريبي على مهنة التطريز ، و46 يوم على مهنة الخياطة ، و56 يوم تدريبى على مهنتى صيانة المحمول والحاسب الآلي ، من الاحد إلى الخميس من كل أسبوع ، مع توافر امكانية الإلتحاق بالبرامج لذوى الهمم ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، بالإضافة إلى تنظيم ندوة للتوعية والتعريف بالطفل وكيفية احترام حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف او الإساءة أو الإهمال وحقه فى الرعاية الصحية ، وحمايته من كافة صور الاستغلال الضار به ألقتها عزة الجندى مدير ادارة المرأة ، وبحضور تريزة سلامة مدير ادارة تراخيص الاجانب وعضو بوحدة تحقيق المساواة بين الجنسين .

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