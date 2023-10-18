"الشباب المصري" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

اجتمع اليوم وفد من قيادات مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالوزير أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ولفيف من المسئولين الفلسطينين وأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة بالقاهرة.

وأعرب الوفد المصري عن كامل تضامن الدولة المصرية قيادةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني في مايحدث حالياً من انتهاكات أقل مايمكن وصفها به هو أنها اعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجتمع المدني المصري بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل منذ اللحظة الأولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على ضرورة العمل بكل جهد على توفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين من الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضوا لأبشع عملية إبادة جماعية ممنهجة عرفها التاريخ في القرن الحالي حيث انطلق المصريين لنصرة إخوانهم وعلى مدار الأيام الماضية ينتظر المئات من شباب مؤسسات التحالف على معبر رفح مرافقين لأكبر قافلة مساعدات إنسانية يتجاوز طولها ٤ كيلومترات من أكثر من ١٠٦ شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والدوائية وعربات الإسعاف وأكياس الدم من أجل إنقاذ حياة أهل غزة .

وأوضح ممدوح أن مجلس الشباب المصري باعتباره أحد المنظمات الحقوقية الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة لعضويته في العديد من الشبكات الدولية مثل الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي والاتحاد الافريقي والمجلس العالمي للتسامح والسلام فقد قام عن طريق كوادر المجلس وشركائه في المنظمات الحقوقية الفاعلة حول العالم بعرض حقيقة مايحدث من جرائم تتوافر لها كافة اركان جريمة الإبادة الجماعية والتي تستوجب الملاحقة القضائية بالإضافة للمئات من الوقائع الموثقة التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية حيث يقود المجلس حالياً تحرك جماعي من مئات من منظمات المجتمع المدني البارزة لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاضطلاع بالدور المنوط به نحو حماية المدنيين وإلزام الكيان المحتل بتنفيذ التزاماته وفق المعاهدات الدولية والتدخل بشكل عاجل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها لإنقاذ عشرات الآلاف من أرواح المدنيين أغلبيتهم من الأطفال يعانون من الحصار الكامل منذ أكثر من عشرة أيام .

وأشاد الدكتور أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية الفلسطيني بجهود الدولة المصرية موجهاً التحية للشعب المصري الاصيل الذي مازال يضرب اروع الأمثلة في حماية الشعب الفلسطيني في ظل حالة تخاذل وتغافل متعمد وقلب للحقائق من العديد من دول العالم التي تتخذ موقفاً موالياً لسلطات الاحتلال وهو ما ظهر جلياً في فشل مجلس الأمن في تبني القرار الروسي أو مطالبة إسرائيل بوقف العدوان أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح المجدلاني أن جهود مجلس الشباب المصري مقدرة كل التقدير كما أنه سيتم التنسيق بين فرق العمل الموجودة حالياً داخل القطاع وإمداد فريق عمل المجلس بكافة الوثائق التي تثبت انتهاك إسرائيل لكل المعاهدات والمواثيق الدولية من قتل وقصف وتشريد الآلاف حيث بلغت حصيلة المباني السكنية التي تم قصفها وتهدمها كلياً أو جزئياً مايزيد عن ٢٤٠٠٠ بناية ومنزل خلال الأيام الماضية .

وأوضح السفير دياب اللوح عن تقدير الشعب الفلسطيني لهذه الزيارة وأن مايحدث حالياً من حالة من اللحمة بين الشعبين الشقيقين هو الأساس وأن كافة أبناء الشعب الفلسطيني يرفضون مقترحات نقلهم أو توطينهم خارج الأراضي الفلسطينية وان حالة الوعي الموجودة حالياً تمنع حدوث نكبة ثانية يخسر بها الشعب الفلسطيني ماتبقى من أراضيه .

وأكد على تكوين لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على توثيق الأحداث والاستفادة من مرصد "تبيان" الذي أطلقته السفارة للتواصل مع كل المهتمين بالقضية والاستفادة من توحيد جهود المجتمع المدني في عرض القضية بمفهومها الحقيقي من أجل إنقاذ أرواح المدنيين.