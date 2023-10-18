رئيس حزب مصر أكتوبر: نقف وراء قرارات القيادة السياسية في حماية أمننا

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إننا نقف وراء قرارات القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافية ووافية تماما، وتدل على ما بداخل كل مصري، وكنا منتظرين هذه الكلمة من الرئيس، لأنها أشعرت المواطنين أن لنا رئيسا قويا قادرا على التصدي لهذا المخطط والمؤامرة لتنفيذ صفقة القرن لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتنتهي القضية الفلسطينية تماما".

وأكدت أن مصر دفعت طوال السنوات والحروب السابقة شباب واقتصاد ودم أولادنا الكثير في هذه الأرض، مؤكدة أن سيناء مصرية وستظل مصرية ولن يخطو بها أي فرد غير المصريين، والرئيس أوضح أننا لن نطون مسرحا للعمليات الحربية".



