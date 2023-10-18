شيخ الأزهر: مستعدون لزيادة المنح الدراسية لأبناء رواندا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفيرة نرمين الظواهري، سفيرة مصر لدى رواندا، لبحث سبل دعم الأزهر العلمي والدعوي لرواندا.

وأكد فضيلة الإمام أن الأزهر يولي أبناء القارة الأفريقية اهتماما بالغا، ويرحب دوما باستضافة الطلاب الأفارقة، في مختلف كليات جامعة الأزهر، مؤكدا استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء رواندا للدراسة بالأزهر، وتخصيص الجزء الأكبر منها للدراسة في الكليات العملية؛ كالطب والصيدلة والهندسة، بما يلبي احتياجات الشعب الرواندي.

كما أعلن فضيلته استعداد الأزهر لإنشاء مركزا أزهريا لتعليم اللغة العربية في رواندا، لخدمة الجالية المسلمة وأبناء المسلمين الروانديين، واستعداد الأزهر لاستضافة أئمة رواندا، للالتحاق بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتدريبهم على تفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش، وتصميم منهجا دراسيا يناسب طبيعة المجتمع الرواندي وما مر به من حروب أهلية تستدعي تكثيف العمل من أجل ترسيخ قيم المواطنة.

من جانبها، أعربت السفيرة نيرمين الظواهري، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرها لما يقوم به فضيلته من جهود لتعزيز قيم الأخوة والتعايش ودعم أبناء القارة الأفريقية، مؤكدة حرصها على تبني ملف الطلاب الوافدين واستقدام الأئمة والدعاة للتدريب في الأزهر الشريف، وأنها ستبذل قصارى جهدها في إبراز دور وجهود الأزهر في رواندا.